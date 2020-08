Credit Foto From Official Website

Il Benevento ha ufficializzato a titolo definitivo. l'arrivo del centrocampista classe 1990 Artur Ionita dal Cagliari. Ecco il comunicato ufficiale del club sannita:

"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Artur Ionita. Il centrocampista moldavo ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023. Il giocatore Artur Ionita, natio di Chisinau, arriva nel Sannio dopo le ultime quattro stagioni alla corte della società sarda (132/6). Approdato in Italia all’Hellas Verona dagli svizzeri dell’Aarau (142/16), ha totalizzato in sei stagioni (nella massima serie) 174 presenze, 12 goal e 11 assist. Con la Nazionale del proprio paese, di cui è anche il capitano, 45 le apparizioni e 3 segnature".

