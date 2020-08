L'uruguaiano si appresta finalmente a trovare squadra dopo aver lasciato il PSG: nelle prossime ore arriverà in Portogallo per l'accordo definitivo. E intanto alla stampa uruguaiana dice: "Ho parlato con il club, quando sarà fatta lo saprete".

Un colpo da novanta. Un'operazione maestosa. Edinson Cavani si appresta ormai un giocatore del Benfica. Accordo raggiunto nelle scorse ore e in attesa di essere formalizzato, prima che il Matador, svincolato di lusso dopo aver concluso il proprio rapporto con il PSG a fine giugno, diventi ufficialmente un giocatore delle Aquile. Concorrenza sbaragliata: il futuro dell'ex napoletano, se non sorgeranno intoppi imprevisti dell'ultim'ora, proseguirà la propria carriera a Lisbona. Così come Vertonghen ma anche Everton, altri due colpi di mercato della formazione di Jorge Jesus.

Cavani è partito nella nottata europea, serata sudamericana, da Montevideo, Capitale dell'Uruguay. Destinazione: Parigi, dove ha vissuto negli ultimi sette anni. Presto ripartirà alla volta di Lisbona, dove, secondo la stampa portoghese, dovrebbe arrivare martedì per le visite mediche e per firmare il proprio contratto con il Benfica. Già mercoledì, invece, la possibile presentazione. L'ultima storia postata dal centravanti sul proprio profilo Instagram ha fatto impazzire i tifosi delle Aquile: "Senza una destinazione, ma sempre più vicino".

"Ho parlato con il Benfica"

Eloquenti, in tal senso, sono anche le dichiarazioni rilasciate da Cavani alla stampa locale al momento della partenza. Parole che, al netto delle smentite di rito, confermano che il matrimonio con il Benfica è davvero a un passo:

Non c'è ancora nulla di definito. Se ne parla, è normale, e io ho molta voglia di tornare a correre dietro un pallone e fare quello che più mi piace. Sì, ho parlato con il Benfica, ci sono stati degli incontri come ci sono stati con altri club. Ma non c'è nulla di definito. Quando sarà fatta lo saprete

Il Benfica è una grande squadra, è sempre in Champions League, compete ai livelli più alti, attrae giocatori importanti. Ci hanno giocato molti uruguaiani. Se ci andrò, per me sarà un piacere. Se Jorge Jesus mi ha telefonato? No, non a me. Ma se mi chiamerà parleremo con piacere di calcio, non di contratto, perché di questo argomento si occupano altre persone. Vediamo cosa accadrà quando arriverò in Europa. È ora di iniziare una nuova tappa della mia vita

Concorrenza sbaragliata

8 milioni all'anno: tanto, secondo il quotidiano spagnolo 'AS', guadagnerà Cavani al Benfica. Ed è anche per questo che l'ex attaccante del Napoli ha preferito Lisbona e la Primeira Liga a campionati teoricamente più prestigiosi come la Liga, la Premier League o la stessa Serie A. L'Atletico Madrid, in particolare, sembrava essere la sua destinazione sicura a gennaio, prima che le trattative con il PSG si arenassero. Meno concrete le ipotesi di un ritorno precoce in Sudamerica, in Brasile oppure al Boca Juniors: il Matador ha intenzione di rimanere ancora per qualche anno in Europa. E lo farà al Benfica.

