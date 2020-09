"Dal 2012 al 2017 Borja Valero - sottolinea il club viola in una nota - è stato uno dei pilastri del centrocampo della Fiorentina che raggiunse la qualificazione alle coppe europee in 4 occasioni, rappresentando i nostri colori in 212 occasioni e realizzando 17 reti. Borja indosserà la maglia numero 6".