In un'intervista a Sportitalia, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato di un eventuale ritorno nella metà campo rossoblù di Radja Nainggolan:

Parole che probabilmente chiudono a un'effettiva permanenza del centrocampista belga in rossoblù, autore di 6 reti su 26 presenze in campionato nell'ultima stagione disputata sull'isola. E' pur vero che, nonostante un minimo riavvicinamento con Antonio Conte, il Ninja resta al di fuori dei progetti tecnici nerazzurri. Per lui, intanto ci sono le offerte dal calcio della penisola araba, tra cui quella dell'Al-Nasr di Dubai (Emirati Arabi Uniti), lo stesso che sta inseguendo il Papu Gomez.