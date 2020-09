Il botto di mercato del Cagliari è ufficiale: in Sardegna sbarca Diego Godin, acquistato dall'Inter a titolo definitivo. Rinforzo di lusso per i sardi. Il centrale uruguaiano lascia i nerazzurri dopo una sola stagione e a parametro zero. Godin ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023.