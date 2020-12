Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato Paratici: "Vogliamo bene a Dybala. Gomez? Assolutamente no" 17 ORE FA

Calhanoglu e Milan si avvicinano

"Ci proviamo, loro anche ci provano, siamo in una situazione delicata però c'è grande disponibilità. Sicuramente c'è una collaborazione generale per arrivare ad un risultato che dovrebbe mettere d'accordo tutti" (Paolo Maldini)

La fine di questo 2020 ricco di soddisfazioni si avvicina e i buoni propositi del Milan e di Hakan Calhanoglu, in scadenza a giugno, sembrano venirsi incontro: ieri Maldini e Massara hanno ricevuto i rappresentanti del turco. Una visita interlocutoria, ma senz'altro benaugurante. Si respira un'aria decisamente diversa da quella dei mesi scorsi: qualcosa si è sbloccato e le parti ora non sono così lontane da non poter ipotizzare una eventuale fumata bianca, anche se occorrerà aspettare ancora. Come riferisce la Gazzetta dello Sport lo stesso agente del giocatore, Stipic ha fatto capire come il clima adesso sia disteso. A cavallo tra Natale e fine anno le parti si riaggiorneranno con un altro incontro e faranno il punto: si ripartirà da una richiesta di 5 milioni più bonus e dall'offerta del Milan, che al momento propone un quadriennale da 3,5 milioni. Una forbice che in qualche modo andrà ridotta, magari venendosi incontro reciprocamente.

La nostra opinione: il Milan serve a Calhanoglu e Calhanoglu serve al Milan. Lo dimostra la disponibilità del giocatore ad aspettare un segnale del club, nonostante le sirene inglesi e spagnole, e quella del club nei confronti del giocatore. Ora è solo questione di virgole.

Milan, sfuma l'affare Szoboszlai

Sfuma un possibile arrivo in Serie A di Dominik Szoboszlai. Il talento ungherese era finito da tempo nel mirino del Milan, ma approderà presto in Bundesliga nelle fila del Lipsia. La Bild conferma: il club tedesco ha chiuso la trattativa con il Salisburgo per l’ingaggio del fantasista classe 2000. Limati gli ultimi dettagli, Szoboszlai è atteso nelle prossime ore in Germania per sottoporsi alle rituali visite mediche con l’altra squadra della famiglia Red Bull. Niente da fare quindi per il Milan, che si era interessato al 20enne talento negli ultimi mesi così come l‘Arsenal in Premier League. Costo dell’operazione intorno ai 25 milioni di euro, l’equivalente della clausola rescissoria di Szoboszlai.

La nostra opinione: un vero peccato, anche perchè il talento di Budapest ha iniziato l'anno confermando le aspettative con 9 gol e 10 assist in 21 presenze. Un altro gran colpo del club allenato da Julian Nagelsmann.

I conti in tasca al Torino

L'edizione odierna di Tuttosport fa i conti della serva in casa Torino: se Cairo dovesse decidere di esonerare Marco Giampaolo, atteso dal trittico Roma-Bologna-Napoli in sette giorni, rinuncerebbe a 10 milioni lordi: come da contratto, 6 (lo stipendio biennale del tecnico, tasse comprese) + 4 (grossomodo, quello di tutti i suoi numerosi collaboratori). In aggiunta, le spese per un nuovo allenatore, con staff non meno corposo. Mediamente, almeno altri 3 o 4 milioni lordi: ragionando solo fino al prossimo giugno.

La nostra opinione: va ricordato che Cairo ha dato piena fiducia a Giampaolo nonostante il k.o. interno contro l'Udinese e che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe anche propendere per una scelta low cost come quella di Longo nella scorsa stagione. Voci di corridoio fanno i nomi di Semplici, Ballardini, Nicola e Donadoni come possibili successori nel caso tutto dovesse andare per il peggio.

Giampaolo: "Il mio futuro? Vado avanti come un treno"

Calciomercato Milan, primo incontro con Çalhanoglu per il rinnovo 17 ORE FA