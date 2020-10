La bomba di mercato arriva dalla prima di Tuttosport: in taglio basso c’è infatti la maxi-aumento di contratto che l’agente di Calhanoglu avrebbe chiesto al Milan per il rinnovo. Un passaggio da 2,5 milioni a stagione a 6,5 milioni. Richiesta eccessiva che al momento allontana le parti. Gordon Stipic, agente del calciatore turco, avrebbe quindi offerto il suo assistito all’Inter.

Il Corsport riprendere un intervista di Ralf Rangnick al principale quotidiano spagnolo, El Pais. Rangnick afferma come “non si veda in questo momento alla Roma” e come “possa avere successo quando è più di un allenatore, diventando sviluppatore di un club. Questo però è un ruolo difficile da avere nelle grandi società”.

Con Virgil van Dijk fuori per tutta la stagione dopo la lesione ai legamenti arrivata nel derby con l’Everton, il Liverpool è a caccia di un centrale difensivo. Dall’Inghilterra si fanno due nomi: Ben White del Brighton e Dayot Upamecano. In particolare occhio al centrale del Lipsia, ritenuto più forte, ma soprattutto con una clausola rescissoria da poter far scattare la prossima estate. Occhio dunque a un eventuale affare già per gennaio.