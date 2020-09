Tutti pazzi per Eduardo Camavinga, è proprio il caso di dirlo dopo il sensazionale debutto con la Nazionale francese di questo iper talentuoso centrocampista 17enne del Rennes. Abbiamo interpellato le nostre redazioni estere, a cominciare ça va sans dire da quella parigina. Che ci ha confermato il paradosso: nonostante risulti semplicemente “qualcosa di diverso” in ogni contesto dove si trovi a distribuire i suoi innumerevoli talenti al 99% il ragazzo rimarrà in Bretagna a giocare (un anno) in Champions League con il suo Rennes. Poi sarà grande squadra, inevitabilmente...

Eurosport Francia

Le caratteristiche

Camavinga sembra essere l'ultimo diamante del calcio francese. Dal 2019 e dalla sua integrazione a Rennes, è sempre sembrato abbastanza semplice, alla mano e senza alcun difetto. Il suo gioco è così fluido, con una proprietà di passaggi di alta qualità, buone capacità di leggere il gioco prima di chiunque altro, sa quando portare la palla, sa quando scaricarla. Quoziente intellettivo calcistico altissimo. Non vuole strafare come da tendenzaper i giovani talenti. Ha iniziato a 16 anni (!) come regista davanti alla difesa. In questi ultimi mesi ha giocato più come un "box to box" con molte qualità. Ha segnato la scorsa settimana contro il Montpellier un gol che persino un ottimo esterno avrebbe difficoltà a segnare. Quindi, ad essere onesti, non possiamo individuare limiti in lui in questo momento. Il suo allenatore gli ha chiesto ad inizio stagione di essere più deciso. Di conseguenza, in due partite, ha segnato una volta e ha servito un assist una volta. Uno studente modello!

Il debutto

In giovane età segnava più di adesso, essendo più offensivo quindi può sicuramente farlo e diventare un centrocampista moderno, in grado di fare tutto: pressing, segnare, assistere, creare spazi per gli altri. Ma quello che colpisce di più è la sua mentalità. Voglio dire, ieri è stato il giocatore più giovane a debuttare in Nazionale dalla Seconda Guerra Mondiale. Ciò potrebbe influenzare qualsiasi giocatore nel mondo. Il modo in cui si è comportato (è stato il miglior giocatore francese in campo), così calmo, così determinato e così a suo disinvolto con la palla, dimostra che ha quello che serve per poter giocare in tutte le grandi squadre nei prossimi mesi.

Il mercato

Benjamin Idrac – giornalista di Ouest France - al “Mercredi Mercato” (il nostro show di calciomercato) ci ha fornito informazioni sfiziose. Ci ha spiegato che Camavinga non è in vendita quest'estate, ha deciso di restare a Rennes ancora un anno. Il suo prezzo è di circa 80-100 milioni con il Rennes che per ora non ha bisogno di soldi perché il proprietario è François Pinault, uno degli uomini più ricchi di Francia. Ma, cosa più importante: il Real Madrid è in pole position per assicurarselo. Il Real ha già preso contatti con l'entourage e ha ancora un enorme vantaggio. Il Bayern segue da lontano mentre Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha spiegato domenica che anche il PSG lo tiene d'occhio.

LA PARTITA DELL'ESPLOSIONE: RENNES-PSG 2-1 (2019)

Palloni toccati: 60

Passaggi completati: 97,6 %

Duelli vinti: 10

Falli subiti: 6

Assist: 1

Premi: Man of the Match

Eurosport Germania

Dortmund? Troppa abbondanza

In Germania solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno il potere finanziario in tempi di Covid per comprarlo, ma il Dortmund ha appena portato Jude Bellingham dal Birmingham, un altro giovanissimo che gioca a centrocampo centrale. Non vedo la necessità per il Dortmund di comprare un altro giocatore così giovane al momento perché hanno molti buoni giocatori per questa posizione (Witsel, Can, Delaney, Brandt, Dahoud).

Bayern? Troppo presto

Penso che per un trasferimento a Monaco sarebbe decisamente troppo presto. Al momento i bavaresi stanno giocando a un livello così alto con Kimmich e Goretzka in ottima forma a centrocampo centrale. Hanno ancora Thiago (anche se potrebbe partire presto), Tolisso che è reduce da un infortunio e che ha mostrato il suo impatto nelle ultime partite. Il Bayern conta su di lui. E poi hanno alcuni giovani giocatori come Cuisance e Fein. Ci sarebbe stata una forte concorrenza per Camavinga e alla sua età ha bisogno di giocare 90 minuti a partita. Ovviamente la folta colonia francese (Tolisso, Coman, Hernández, Pavard, Cuisance, Koaussi) renderebbe più facile per Camavinga stabilirsi a Monaco, ma non lo vedo otttenere i minuti di cui ha bisogno in campo. L'esempio di Renato Sanches che non è riuscito a convincere a Monaco dopo la sua prestazione eccezionale agli Europei 2016 con il Portogallo è negativo: un grande talento potrebbe non dimostrare le sue qualità se si trasferisce al Bayern troppo presto.

Ma tra circa 2 anni sono abbastanza sicuro che Bayern e Dortmund se Camavinga continuerà a svilupparsi come sta facendo in questo momento saranno un obiettivo di trasferimento. Mi ha convinto nei suoi minuti limitati al suo debutto internazionale con la Francia nel campionato delle nazioni contro la Croazia.

