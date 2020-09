La Ligue 1 ha già preso il via, Liga e Premier League inizieranno nel weekend, infine sarà il turno di Serie A e Bundesliga. Tutti pronti per l'inizio della nuova stagione. Tutti? Quasi tutti. Perché qualcuno che non sa ancora se e con chi potrà tornare in campo c'è. Un esercito di svincolati, di lusso e non, che a pochi giorni dal ritorno a pieno regime dei campionati europei più importanti non ha ancora trovato squadra.

Edinson Cavani

"Lo" svincolato di lusso. È stato a tanto così dal Benfica, ma un accordo non si è mai trovato. E ora, metaforicamente, è di nuovo per strada. Per lui sono state avanzate le ipotesi più disparate: dall'Atletico Madrid alla Juventus, per finire con i brasiliani del Gremio, che però hanno smentito seccamente. La pista che (ri)porta a Madrid e pure quella verso Torino, nonostante le dichiarazioni d'amore del Matador verso Napoli, sono le più accreditate.

Destinazioni possibili: Atletico Madrid, Juventus

José Maria Callejon

Sarebbe stato offerto anche alla Roma, orfana per la seconda volta in pochissimi mesi del talento di Zaniolo. Una suggestione, almeno per il momento. Più concrete sono le strade che riportano l'ex esterno del Napoli in patria, in Liga, anche se nessuna trattativa si è ancora concretizzata.

Destinazione possibile: Liga

Mario Götze

Una carriera in declino, problemi fisici a non finire, il secondo addio - questa volta non per scelta propria - al Borussia Dortmund. Un talento perduto, almeno ai massimi livelli. Eppure Götze ha solo 28 anni. Tanti rumours relativi alla Serie A e un'offerta concreta dell'Inter Miami rifiutata per la volontà del tedesco di continuare a giocare in Europa, ma i giorni passano senza che venga alla luce una soluzione. E se la Fiorentina provasse a rilanciarlo?

Destinazione possibile: Fiorentina

Mario Mandzukic

Sì, anche l'ex colosso della Juventus non ha ancora trovato una nuova squadra. La Fiorentina e il suo direttore sportivo Daniele Pradé, intanto, si sono tirati indietro: "Mandzukic? Nulla di vero, non l'abbiamo mai sentito". Più reale la possibilità di vederlo in una delle grandi turche. Il croato ha un ingaggio elevato, ma anche tanta voglia di tornare ad alti livelli dopo la parentesi in Qatar. Però il tempo scorre...

Destinazione possibile: Turchia

Eric Choupo-Moting

"Abbiamo parlato con lui, è possibile che resti un'altra stagione con noi". Così Thomas Tuchel ha parlato della situazione dell'eroe di Lisbona, il carnefice dell'Atalanta che ha spedito il PSG in semifinale di Champions League nonostante un contratto in scadenza. Lo scenario più probabile è proprio quello di una permanenza a Parigi.

Destinazione possibile: PSG (rinnovo)

Daniel Sturridge

Che strana carriera. Dal titolo di campione d'Europa con il Liverpool alla sorprendente scelta di trasferirsi in Turchia, al Trabzonspor, che ha però mollato a marzo rinunciando agli stipendi che gli sarebbero spettati fino alla conclusione del contratto. Ci ha provato il Benevento, nientemeno. Attenzione, però, a un possibile ritorno in Premier League, come da lui stesso ammesso qualche giorno fa.

Destinazione possibile: Premier League

Ezequiel Garay

Se n'è andato dal Valencia sbattendo la porta per un trattamento a suo dire irriguardoso. Di lui si è detto e scritto, oltre alle solite voci sull'Italia, di un possibile ritorno al Benfica, che però ha già preso Vertonghen per la difesa. Occhio alla Turchia: l'Erzurumspor sta spingendo per averlo.

Destinazione possibile: Erzurumspor

Fabio Borini

Mezza stagione al Milan, mezza al Verona. Che ora vorrebbe riportarlo in Veneto a titolo definitivo. Anche il Torino e il Genoa continuano a valutare l'ipotesi di affidarsi a lui a costo zero, escludendo la voce stipendio, mentre l'Al-Nassr ha inserito pure l'ex rossonero in una lista comprendente il Papu Gomez e Nainggolan.

Destinazione possibile: Verona, Torino, Genoa

Alexandre Pato

L'ex bambino prodigio del calcio brasiliano e mondiale è tornato da tempo nei ranghi. Guadagna tantissimo e non rende più come una volta. Per questo il San Paolo ha deciso di troncare ogni rapporto con lui: contratto rescisso e tanti saluti. L'Internacional, suo primo amore, è la favorita, ma occhio anche a un ritorno in Italia. Lo stesso Pato, intanto, è uscito allo scoperto sui social: "Non date retta a persone che non hanno credibilità. L'unico a parlare del mio futuro sarò io".

Destinazione possibile: Internacional, Serie A

Yaya Touré

Ultima squadra conosciuta: il Qingdao Huanghai, in Cina. Poi, il caos. Yaya è stato annunciato in sequenza prima dal Botafogo e poi dal candidato alla presidenza del Vasco da Gama, ed è proprio in quest'ultima che potrebbe finire in caso di elezione favorevole. Secondo il 'Secolo XIX', però, sarebbe stato offerto addirittura allo Spezia neopromosso. Ma l'ingaggio richiesto dall'ex campione del Manchester City, anche a 37 anni, è di quelli pesanti.

Destinazione possibile: Brasile

