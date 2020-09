Calcio

Calciomercato: Chiesa-Juventus a oltranza; Hauge-Milan è fatta

I bianconeri valutano insieme alla Fiorentina l'ipotesi di un prestito "alla Morata" per il figlio d'arte. Il talentino norvegese sostiene le visite mediche e si lega ai rossoneri. Napoli e Milik: per il centravanti polacco c'è una nuova pretendente, il PSG. Il ds dell'Inter Ausilio sicuro: "Ranocchia e Skriniar non partiranno".

