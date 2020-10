Giovedì 5 ottobre 2020: è iniziata l'ultima e appassionante giornata di calciomercato. Quali saranno i nomi (e le destinazioni) che l'animeranno da qui alle 20, ora prevista per il "gong" definitivo? Andiamo a scoprirlo, con una eccezione: dalla lista omettiamo l'affare riguardante Federico Chiesa, ormai certo alla Juventus, che gli ha fatto spazio in rosa cedendo in prestito secco i vari Daniele Rugani (Rennes), Douglas Costa (Bayern Monaco) e Mattia De Sciglio (Lione).

Chris Smalling

un'autentica telenovela di mercato, che ha coinvolto la Roma e, per un certo periodo, anche l'Inter. I nerazzurri si sono di fatto defilati e i Red Devils hanno continuato a trattare con Fienga e i giallorossi. I quali potrebbero chiudere per 20 milioni e aggiudicarsi - oltre a Smalling - anche il laterale Timothy Fosu-Mensah.

A chi piace: Roma

Percentuale arrivo: 90%

Chris Smalling, Roma 2019-2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Matteo Darmian

Una mezzoretta in Parma-Verona, match "appendice" del terzino destro di Legnano che avrebbe dovuto approdare all'Inter già prima del weekend. L'accordo tra ducali ed Inter è praticamente definito: 2,5 milioni di euro al Parma come indennizzo e 4 anni a 2 milioni al giocatore.

A chi piace: Inter

Percentuale di arrivo: 99%

Matteo Darmian con la maglia del Parma Credit Foto Getty Images

Radja Nainggolan

Tormentone analogo a quello di Smallinag alla Roma. Se ne parla da inizio estate ma l'affare è stato talmente delicato intricato che si è trascinato fino al fotofinish. Alla fine, i sardi dovrebbero riaccogliere il Ninja attraverso una trattativa del valore di 10 milione e nella quale dovrebbero essere inseriti due giovani della Primavera del Cagliari, uno di questi il regsta classe 2000 Riccardo Ladinetti.

A chi piace: Cagliari

Percentuale di arrivo: 85%

Inter-Fiorentina 2020-2021: Radja Nainggolan (Inter) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

José Callejon

L'esterno offensivo spagnolo, svincolato dopo sette stagioni al Napoli, verrà ufficializzato dalla Fiorentina all'annuncio di Federico Chiesa alla Juventus.

A chi piace: Fiorentina

Percentuale di arrivo: 99%

Jose Callejon of SSC Napoli during the Serie A match between Napoli and AC Milan at Stadio San Paolo, Naples, Italy on 12 July 2020. Credit Foto Getty Images

Arkadiusz Milik

Il PSG si è sfilato con l'acquisto di Moise Kean. Per lui sono rimasti Tottenham e Fiorentina. Il Napoli chiede un obbligo di riscatto sui 25 milioni, la Fiorentina non vuole andare oltre alla formula "prestito con diritto". Al giocatore (attualmente tornato a casa, in Polonia), proposti 4 milioni.

A chi piace: Tottenham e Fiorentina

Percentuale di arrivo: Tottenham 25%, Fiorentina 55%, fuori rosa al Napoli 20%

Arek Milik, Napoli-Roma, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Ozan Kabak - Antonio Rüdiger

Due nomi perché entrambi riguardano il Milan, che dovrà sceglierne uno per rinforzare la difesa. Lo Schalke, per Kabak, ha chiesto 25 milioni. E' la prima scelta, ma è molto probabile che i rossoneri ripieghino su Rüdiger, che Frederic Massara conosce dai tempi dalla Roma e che può muoversi dal Cheslea in prestito con diritto di riscatto, la formula più ambita dai club italiani in un mercato senza soldi.

A chi piacciono: Milan

Percentuale di arrivo: Kabak 15% - Rüdiger 85%

Antonio Rüdiger vom FC Chelsea Credit Foto Getty Images

Sami Khedira

Trattativa di risoluzione, come si suol dire, a "colpi di unghia di mignolo". Anche qui, se ne parla da mesi, ma tra la Juventus e il centrocampista - che non rientra nei piani tecnici di Pirlo, non è stata ancora trovtata l'intesa per la rispoluzione.

Percentuale di risoluzione del contratto: Si 55% - No 45%

Victor Moses

Ceduto ufficialmente Dalbert al Rennes, Antonio Conto si appresta a riabbracciare il laterale sinistro Victor Moses, per il quale il Chelsea sarebe d'accordo a riconcedere il prestito.

A chi piace: Inter

Percentuale di arrivo: 80%

Victor Moses Credit Foto Getty Images

Kwadwo Asamoah e João Mario

Ovvero, le uscite residue di casa Inter. Il laterale ghanese dovrebbe rescindere e approdare alla Sampdoria, impegnato a sostituire Depaoli - passato all'Atalanta. Il portoghese, invece, continua a interessare al Torino, che deve mettere a posto la mediana ma che, al contempo, deve vincere la concorrenza dello Sporting Lisbona.

Kwadwo Asamoah (Inter Mailand) Credit Foto Getty Images

A chi piace (Asamoah): Sampdoria

Percentuale di arrivo: 70%

A chi piace (João Mario): Torino

Percentuale di arrivo: Torino 55%, Sporting Lisbona 45%

Joao Mario Credit Foto Getty Images

Federico Fazio

Altro elemento chiesto a gran voce da Claudio Ranieri, per rinforzare il reparto centrale difensivo della Sampdoria, in cui il piatto piange. L'argentino, fuori dai piani tecnici di Fonseca alla Roma, dovrebbe diventare a breve un nuovo giocatore blucerchiato.

A chi piace: Sampdoria

Percentuale di arrivo: 90%

Federico Fazio, Roma 2019-2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Gaston Ramirez

Ancora Sampdoria, ancora Torino. E' questo il passaggio che dovrebbe interessare il forte trequartista uruguaiano, richiesto a chiare lettere da Marco Giampaolo. Ranieri non lo vuole lasciare partire: la sensazione è che può succedere di tutto.

A chi piace: Torino

Percentuale di arrivo: 50%

Gaston Ramirez - Lecce-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Nikola Kalinic

Colpaccio in fase di definizione per il Verona. L'attaccante croato ex Roma, Milan e Fiorentina, tornato dal prestito all'Atletico Madrid (con cui è in scadenza il prossimo 30 giugno). Accordo trovato sia coi Colchoneros (ai quali andrà un indennizzo) e col giocatore per un contratto biennale. Superata la concorrenza di Torino e Besiktas.

A chi piace: Hellas Verona

Percentuale di arrivo: 90%

Nikola Kalinic - Cagliari-Roma Serie A 2019-20 Credit Foto Imago

