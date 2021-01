Bomba di mercato dal Sudamerica! Luciano Spalletti sarebbe in corsa per subentrare al c.t. Reinaldo Rueda sulla panchina della nazionale cilena. Lo riporta il sito sportivo Alairelibre.cl. Secondo il giornalista Maks Cárdenas, l'ex allenatore di Inter e Roma avrebbe risposto affermativamente ad un sondaggio della federazione cilena. Un primo passo in una trattativa per nulla semplice, dato che il tecnico toscano non parla lo spagnolo ed è ancora sotto contratto del club nerazzurro con uno stipendio di 4,5 milioni di euro annui. Tra le alternative per la guida della Roja compare anche il nome di Roberto Donadoni, stando a quanto riportato dal tabloid cileno La Cuarta. L'ex c.t. della Nazionale italiana è stato esonerato lo scorso agosto dallo Shenzhen dopo il terzultimo posto in Super League.