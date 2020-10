La clamorosa indiscrezione dalla Spagna è arrivata nella serata di sabato: Cristiano Ronaldo via dalla Juve la prossima stagione. Stando a Diario Gol, il classe '85 potrebbe lasciare Torino in quanto i bianconeri sono intenzionati a svecchiare la rosa. E CR7 potrebbe finire al Psg, pronto a firmare l'ultimo contratto importante della carriera. Lo scenario, come si legge tra le pagine di Tuttosport questa mattina, non è necessariamente inverosimile. Se, per esempio, la Juventus vincesse la Champions non è da escludere che Ronaldo possa sentire il richiamo di nuovi stimoli e piantare una bandierina in un quarto campionato top d’Europa dopo Inghilterra, Spagna e Italia.