Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Eddy Onazi torna in Serie A: secondo 'Sky' sono in programma nella giornata di domani le visite mediche dell'ex centrocampista della Lazio, svincolato dopo aver giocato in Turchia con il Denizlispor

Serie A Crotone su Sebastiano Esposito: lo vuole in prestito dall'Inter 13/08/2020 A 13:26

Play Icon WATCH Rafinha-Lazio, Juventus su Kluivert: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:01:02

Serie B Il Crotone torna in Serie A dopo 2 anni! Il capolavoro di Stroppa e il tandem di cuore Simy-Messias 24/07/2020 A 20:54