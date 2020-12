Mancano poche ore al termine del 2020 e si traccia il solito bilancio di quanto visto in questo anno solare. Il portale transfermarkt ha stilato una classifica dei giocatori che sono cresciuti maggiormente nell'anno (parliamo di valore d'acquisto), partendo dal 1° gennaio ad oggi. Molte sorprese nella top 10, ma anche tante conferme. La conferma principale riguarda Erling Braut Haaland, e non poteva essere altrimenti considerando i suoi 33 gol in 32 presenze (in tutte le competizioni) in questo 2020. Il valore di acquisto di Haaland è cresciuto di 55 milioni, così come quello di Alphonso Davies che ha dato davvero una marcia in più al Bayern Monaco soprattutto in chiave Champions. Non ci sono giocatori della Serie A nella top 10, ma ci sono stati importanti crescite da parte di Morata e Calabria.

Haaland e Davies: che scalata

I migliori, per incremento del proprio valore di mercato, sono stati Haaland e Alphonso Davies che valgono 55 milioni in più rispetto a 12 mesi fa. Bella crescita anche di Ansu Fati che oggi vale 80 milioni anche se, è bene ricordarlo, ha una clausola rescissoria di 400 milioni. Ci sono anche Bruno Fernandes, Foden, Greenwood, Saka, insomma poche sorprese. C'è anche Giovanni Reyna, però. Non discutiamo il valore del giocatore del Borussia Dortmund, anzi, ma che crescita... Oggi vale 30 milioni: 12 mesi fa non aveva ancora debuttato tra i professionisti e non aveva un valore di mercato.

Le vere sorprese arrivano dalla Liga. Ricordate Lucas Ocampos che passò, quasi anonimamente, dal Genoa e dal Milan? Oggi vale 50 milioni. Poi abbiamo Marcos Llorente, scarto del Real Madrid, che oggi vale 45 milioni.

La top 10 dei calciatori che hanno aumentato il proprio valore nel 2020

Calciatore/Valutazione attuale Incremento nel 2020* 1. Haaland (100) +55 1. A.Davies (80) +55 3. Ansu Fati (80) +40 4. Bruno Fernandes (90) +30 4. Foden (60) +30 4. Greenwood (50) +30 4. G.Reyna (30) +30 8. Saka (40) +27 9. Tapsoba (30) +25,5 10. Ocampos (50) +25 10. Diego Carlos (25) +25 10. Renan Lodi (50) +25 10. M.Llorente (45) +25 10. Pau Torres (40) +25

*dati Transfermarkt

Morata il re d'Italia, Calabria la sorpresa

La Serie A è lontana dalle prime posizioni di questa speciale classifica, ma non mancano delle conferme. Una su tutte quella di Álvaro Morata che oggi vale 50 milioni, sempre secondo il portale di transfermarkt. Un bel salto, considerando che fino all'estate scorsa in pochi avrebbero puntato su di lui visto la discutibile esperienza all'Atlético e la fallimentare parentesi al Chelsea. Con la Juventus si è rialzato in questi primi mesi di stagione, con 10 reti in 17 presenze tra campionato e Champions League (con un incremento del proprio valore di 10 milioni).

La top 5 dei calciatori di Serie A che hanno aumentato il proprio valore nel 2020

Calciatore/Valutazione attuale Incremento nel 2020* 1. Morata (50) +10 2. Calabria (18) +8 3. Bennacer (40) +7 3. Villar (10) +7 4. Zaccagni (15) +6,5 5. Berardi (30) +6 5. Hauge (10) +6

*dati Transfermarkt

Tra le sorprese positive ci sono anche Hauge, Villar, Zaccagni e Calabria. Il difensore del Milan non è uno dei giocatori più amati dalla stessa tifoseria dei rossoneri, ma in questi mesi ha avuto un incremento di ben 8 milioni. Per averlo, secondo transfermarkt, la base di partenza sarebbe di 18 milioni.

