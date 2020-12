Il mercato di gennaio, per definizione, rappresenta una ghiotta opportunità per andare alla ricerca di affari e occasioni, possibilmente low cost, e per mettere a segno acquisti mirati in grado di completare la rosa e fare fronte a urgenze dettate da infortuni o cessioni. L'elenco dei giocatori appetibili a gennaio è piuttosto nutrito, ma senza ombra di dubbio non ne fanno parte i 10 fuoriclasse selezionati da Transfermarkt che, in occasione della fine dell'anno, ha stilato la Top Ten dei giocatori più costosi al mondo.