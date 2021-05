Cristiano Ronaldo? Domanda lecita, visto Come sta? Domanda lecita, visto il rendimento del portoghese nelle ultime partite in bianconero . Il gol, una delle certezze garantite praticamente sempre dal campionissimo portoghese, manca come il pane, proprio ora che il traguardo dei 100 in bianconero è sempre più vicino (al momento si è piantato a quota 97). E naturalmente qualche domanda sul suo futuro prossimo scatta automatica.

Il contratto che lo lega alla Juventus scade il 30 giugno 2022, ma le ultime espressioni di Cristiano, sempre più contrariato e rabbioso, fanno aumentare le possibilità di un addio prematuro

Cristiano Ronaldo in Fiorentina-Juventus Credit Foto Getty Images

Marca dice "Manchester United"

Dalla Spagna, le ultime indiscrezioni parlano di un approccio di Jorge Mendes con il Real Madrid, ma l'agente non avrebbe trovato grandi risposte da Florentino Perez, che ha già in mente altri nomi roboanti per i Blancos dell'immediato futuro, finanze permettendo. Secondo Marca quindi, in caso di addio sarà più facile poter vedere Ronaldo di ritorno in quella Manchester che ha visto il portoghese letteralmente prendere il volo ormai qualche anno fa.

Il piano B secondo gli spagnoli porterebbe Ronaldo invece a Parigi: Nasser Al-Khelaifi potrebbe fargli vestire la maglia del Paris per aumentare ulteriormente la visibilità del club francese in vista del Mondiale del Qatar.

La nostra opinione : Qualche malumore e un po' di attesa nel ritrovare il gol non crediamo possano minare le certezze di Cristiano Ronaldo: il portoghese non è solito a cambi di direzione repentini, almeno non lo è stato fin qui nella sua carriera. Posto che stiamo parlando del capocannoniere della Serie A, e lo sarà a meno di ribaltoni incredibili, sarà CR7 a decidere il proprio futuro, probabilmente lo farà di qui a un anno. Certo, in caso di rivoluzioni in casa-Juventus, ipotesi che aleggia da qualche giorno a questa parte, soprattutto dopo le conseguenze della mancata partenza della Superlega, allora tutto tornerà in discussione.

