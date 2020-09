Secondo i media spagnoli, l'accordo tra Arturo Vidal e l'Inter è vicinissimo: per l'emittente Rac1 il cileno sarebbe pronto a rinunciare all'ultimo anno di contratto col Barcellona per venire a Milano.

Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista sarebbe pronto ad arrivare a breve, dopo aver trovato un'intesa con i blaugrana. Vidal è dato in partenza a brevissimo, già nel weekend, anche se non si sa ancora con quale formula, se la rescissione del contratto o un trasferimento a cifra simbolica, che l'Inter sarebbe comunque disposta ad accollarsi.