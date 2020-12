L'Atlético Madrid e Diego Costa hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dell'attaccante che lo legava al club fino al 30 giugno 2021. Il giocatore brasiliano naturalizzato spagnolo ha chiesto ai colchoneros il suo licenziamento per motivi personali pochi giorni fa e ha firmato questo martedì la risoluzione del contratto che lo rende quindi svincolato. Da quando è arrivato al club nel 2006 a soli 17 anni, l'attaccante ha giocato 215 partite ufficiali in due diverse fasi, segnando 83 gol e distribuendo 36 assist. Durante la sua permanenza all'Atlético Madrid, ha vinto un campionato (2013-14), una Copa del Rey (2013), un'Europa League (2018) e due Supercoppe europee (2010 e 2018). Il club lo ringrazia per la sua dedizione in questi anni e gli augura buona fortuna per la prossima fase della sua carriera professionale. Ora partirà l'assalto a Milik?