"L'atteggiamento di Diego Costa è diventato sempre più indolente col passare del tempo ed è diventato più che un giocatore, un personaggio tossico per quello spogliatoio. Il rapporto con il tecnico in allenamento era già irrecuperabile e con Nelson Vivas, assistente di Simeone, anche peggio. Perché dopo la trasferta di San Sebastian per il match contro la Real Sociedad è mancato solo il contatto fisico tra i due dopo una rissa verbale furiosa che per poco non è sfociata in una scazzottata."