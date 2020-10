Sulle pagine di Tuttosport vengono ripresi vai incroci di mercato tra bianconeri e blaugrana. Dopo lo scambio Pjanic-Arthur in estate, in risalto paiono esserci varie nuove possibilità. Dalle ipotesi Bernardeschi-Dembele a quella Alex Sandro-Junior Firpo. In particolare però intriga l’operazione Griezmann-Dybala. Uno scambio complicato ma che potrebbe davvero prendere piede, secondo Tuttosport, se davvero arrivasse l’addio di Messi.