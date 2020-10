Sempre secondo il quotidiano sportivo romano ci sarebbero degli intoppi per quel che concerne la rescissione di Maurizio Sarri: la Juventus deve al tecnico circa 2,5 milioni di spettanze (penale per il mancato rinnovo) e il toscano non è incline a fare sconti. Se ne riparlerà, ma intanto Sarri non è più così vicino a tornare in panchina (ossigeno per Iachini alla Fiorentina?).