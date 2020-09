Dzeko "bianconero" a Verona

Edin Dzeko sarà della partita (o, almeno, della panchina) in Verona-Roma, ma il suo trasferimento alla Juventus è già bell’e pronto secondo Tuttosport con visite mediche prenotate. Affare da 16 milioni di euro con l’attaccante bosniaco che andrà a percepire un ingaggio da 7.5 milioni di euro bonus inclusi in due anni di contratto. Juve irritata per la situazione, Roma costretta a fare affidamento a Dzeko per oggettiva mancanza di attaccanti. Nel frattempo si deve sbloccare la cessione di Milik da parte del Napoli. Kean completerà il reparto delle punte bianconere invece.

La nostra opinione: Situazione che più grottesca non si può… E non è finita: il prossimo turno Edin Dzeko sfiderà la Roma con la nuova maglia della Juventus, ormai è praticamente certo! I giallorossi dal canto loro intanto aspettano che Milik risolva i contenziosi con il Napoli.

Suarez rimandato a gennaio?

Il quadro è abbastanza delineato, con gli arrivi imminenti di Edin Dzeko e Moise Kean non ci sarà spazio per Luis Suarez. Non c’erano gli estremi per rispettare le tempistiche ed evitare di sforare la deadline del prossimo 5 ottobre secondo la Gazzetta dello Sport. Nonostante la volontà del giocatore e quella del club coincidessero del tutto, o quasi. Se ne riparlerà a gennaio, a meno che il giocatore non ceda alla sirene dell’Atletico Madrid.

La nostra opinione: Mancavano i tempi per un’operazione di mercato così complessa e mastodontica. Colpi di scena, in ogni caso, proprio non ce la sentiamo di escluderli del tutto. Qualcuno ventila addirittua un possibile inserimento dell'Inter per il "Pistolero" con clamoroso scambio con Lautaro. Occhi aperti.

Vidal-day lunedì

Se Kante rimane un sogno vivo, Arturo Vidal è la stretta attualità in casa nerazzurra secondo il Corriere dello Sport. La cessione di Godin si è ormai materializzata, l’ok di Zhang è arrivato e dunque è tutto apparecchiato per l’approdo del cileno alla corte di Antonio Conte. Lunedì dovrebbe essere il giorno delle visite mediche di rito. Pronto per lui un biennale da 6 milioni a stagione.

La nostra opinione: Il tassello di Vidal è fondamentale per costruire le ambizioni di scudetto nerazzurre. Una sorta di dichiarazione d’intenti qualora dovesse arrivare il cileno: a quel punto l’Inter partirebbe alla pari con la corazzata Juventus. Sarà un campionato stellare, buon divertimento a tutti!

Come cambia la Juventus con l'acquisto di Dzeko

