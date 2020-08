I campioni d'Italia hanno messo in cima alla lista delle preferenze il bosniaco, che a sua volta potrebbe essere rimpiazzato dal polacco a Roma. Un giro di attaccanti che coinvolge anche Higuain, fuori dai piani della Juve.

Mare tranquillo, almeno per il momento. Del resto il 2019/20 terminerà formalmente solo tra questa sera e domenica, con le due finali europee. Eppure, qualcosa all'interno delle dinamiche del mercato si muove. Anche e soprattutto nel mondo dei centravanti. Edin Dzeko, Arek Milik, Gonzalo Higuain: bomber con la valigia pronta per essere riempita, con il destino incerto. Sospesi tra un ritiro precampionato ormai prossimo e la prospettiva, magari tra qualche giorno o tra qualche settimana, di tenere tra le mani una maglia diversa, con l'espressione sorridente e a favor di fotografi.

Tutto, a ben pensarci, nasce da Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano che agli sgoccioli del mese di luglio il Napoli ha strappato al Lilla. L'effetto domino parte da lui. Perché ora i partenopei si ritrovano con tre punte centrali in rosa. E, considerando che Mertens ha rinnovato il proprio contratto facendo la felicità di un popolo intero, l'indiziato a lasciare Napoli è proprio Milik. "Quando un giocatore pensa di aver finito un ciclo o di voler cambiare aria bisogna ascoltarlo bene - ha detto Gattuso nelle scorse settimane - Se non hai la testa giusta poi fai fatica e penso si debba rispettare ciò che dicono i giocatori". In pratica, separazione praticamente certa.

Serie A Edicola: Juventus, caccia al n.9 da affiancare a Ronaldo: Milik, Dzeko e Jimenez i candidati 11/08/2020 A 06:00

Arek Milik, Napoli-Roma, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Dzeko alla Juventus libera Milik alla Roma?

E Dzeko che c'entra? C'entra, eccome. Perché la Juventus sta pensando concretamente a lui per risolvere l'annoso problema del numero 9, la cui soluzione è stata soltanto rimandata un anno fa con il mancato acquisto di Lukaku. Edin piace a Pirlo, che ne avrebbe caldeggiato l'acquisto alla propria dirigenza. Era già orientato a lasciare la Roma nell'estate del 2019, dopo essersi promesso all'Inter, salvo rimanere e rinnovare il proprio contratto. Ma le turbolenze dell'ennesima annata deludente, con tanto di sfogo dopo l'eliminazione dai quarti di finale di Europa League per mano del Siviglia, potrebbero convincerlo a tentare un'altra prestigiosa avventura.

Play Icon WATCH Fonseca: "Dzeko deluso? Lo siamo tutti, il responsabile sono io" 00:01:33

È qui che entra in scena Milik, sostituto designato da parte del club giallorosso in caso di addio di Dzeko. Bell'intreccio, a proposito. Perché il polacco ha dato da tempo la propria parola proprio alla Juventus, ma le discussioni con il Napoli non sono ancora decollate. I campioni d'Italia hanno più volte abbozzato l'idea di uno scambio - sul tavolo vari nomi, il più chiacchierato quello di Bernardeschi - senza che si sia mai trovato un punto d'incontro. Tre squadre, due attaccanti in bilico, conti da far quadrare. Un vero e proprio gioco di pazienza.

E Higuain?

Non è un mistero, lo sanno pure i muri: se ne avesse avuto la possibilità, nel 2019 la Juventus avrebbe ceduto Gonzalo Higuain a titolo definitivo. Neppure l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri, con il quale il Pipita aveva vissuto una stagione d'oro al Napoli prima di ritrovarlo al Chelsea, è servito a cambiare la situazione. Al netto di qualche squillo, la sua impronta sul nono Scudetto di fila è stata piuttosto sfocata. Se il calciatore e il padre si affrettano a smentire, dagli ambienti bianconeri la conferma è netta: Higuain non rientra nei piani di Pirlo. E dunque, questa volta sì, appare destinato a partire. Facendo così spazio a Dzeko. Il quale, a sua volta, libererebbe uno slot per Milik.

Play Icon WATCH La Juventus tratta Raul Jiménez, il Liverpool su Piqué: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:01:01

Calciomercato Inter, Messi si vede fuori dal Barcellona che pensa a Dybala DA 8 ORE