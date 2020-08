Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Secondo 'Marca', James Rodriguez sta per lasciare il Real Madrid e trasferirsi all'Everton, in Premier League, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti. Operazione vicina alla conclusione per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Calciomercato Everton: Ancelotti insiste per Florenzi; l'alternativa è Dalot del Manchester United 19/08/2020 A 20:49

Play Icon WATCH Ancelotti: "In passato vicino all'Arsenal? L'Everton è stata la scelta giusta" 00:00:22

Calciomercato Ancelotti vuole portare Immobile all'Everton: pronta offerta alla Lazio 29/07/2020 A 10:30