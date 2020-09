"Se Chiesa resta? In Italia siete furbi e intelligenti. Resta, anche se tutto può succedere, non so nemmeno se domani sarò ancora vivo. Oggi è della Fiorentina e con la Fiorentina, il mercato non è ancora finito. Si vedrà nella prossima settimana". Con queste parole il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parla ai microfoni di DAZN del futuro di Federico Chiesa, autore di un gol e di un'ottima prova a San Siro contro l'Inter nel match perso 4-3 dalla squadra allenata da Beppe Iachini.