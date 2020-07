La riconferma di Iachini sulla panchina viola può fungere da collante per la Viola: il tecnico ha un ottimo rapporto con il francese e l'azzurro e Federico potrebbe giocarsi le sue chance per una convocazione agli Europei da protagonista a Firenze

L’abbraccio in tribuna dopo il poker contro il Bologna vale più di mille parole. Federico Chiesa e Franck Ribery sono gli uomini copertina della Fiorentina di Beppe Iachini e Rocco Commisso ora ha un’arma in più per blindare i suoi due talenti: la stima tra il francese e il numero 25, che nonostante i 14 anni di differenza, hanno la stesso obiettivo, ovvero riportare la Viola ai piani nobili della classifica.

Strano il calcio. L'ex Bayern e il talento classe '97 fino a un mese fa avevano la valigia pronta: il primo lo scorso 6 luglio aveva minacciato il suo addio anticipato a Firenze (il suo contratto scade tra un anno) dopo il furto nella sua villa di Bagno a Ripoli ("La mia famiglia viene prima di tutto e prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere. Come faccio a sentirmi bene qui?"). Il secondo era relegato in panchina, scontento, ancora in cerca di un'identità in campo e in attesa della chiamata di una big della Serie A, Juventus e Inter in primis.

Federico Chiesa Credit Foto Getty Images

Dopo il lockdown, il lavoro di Iachini (subentrato a Vincenzo Montella a fine 2019) ha dato i suoi frutti: il tecnico ha raggiunto la salvezza con 4 turni di anticipo, ha ottenuto la riconferma in panchina per un altro anno e ha dato nuova linfa a Federico, schierandolo da esterno d'attacco, con la possibilità di accentrarsi e colpire come nel derby dell'Appennino. Magicamente le scadenze dei contratti delle due stelle (Ribery nel 2021 e Chiesa nel 2022) si sono trasformate in alleati per la nuova stagione della Viola.

Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la permanenza di Iachini è molto importante per Federico, anche in chiave Europei 2021: nonostante l'interesse di Paratici e Marotta, l'azzurro sa che a Firenze avrebbe più vetrina, la concorrenza in bianconero e nerazzurro sarebbe troppo alta. Il club di Commisso spera dunque di blindarlo con il rinnovo dopo che la trattativa è stata di fatto messa in stand by visto che l'italo-americano è rimasto bloccato negli States causa emergenza Coronavirus.

Fronte Ribery, che probabilmente salterà anche l'ultima partita contro la SPAL per un acciacco fisico, in mattinata sono arrivate aperture per un altro anno in Italia, nonostante "un po' di cose vadano migliorate". Dichiarazione di amore?

Sono contento per Iachini, se lo merita perchè ha fatto un buon lavoro con noi. Per me è positivo che sia stato confermato). L’importante è che si porti avanti il progetto, così che la società cresca ancora. Vanno migliorate un po’ di cose e bisogna prendere qualche giocatore per il prossimo anno. (

