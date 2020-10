Fumata bianca vicina in casa Napoli per il rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso. Decisivo un pranzo di lavoro andato in scena a Castel Volturno nella giornata di sabato: seduti intorno a un tavolo l'allenatore, il presidente Aurelio De Laurenttis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il vertice avrebbe prodotto un esito positivo: per Gennaro Gattuso, il cui accordo attuale scade a giugno 2021, sarebbe pronto un nuovo accordo fino al 2023 sulla base di un ingaggio di 1,9 milioni di euro a stagione.