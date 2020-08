Il Grifone ha scelto l'ex tecnico del Cagliari per la prossima stagione: già oggi l'arrivo a Genova, poi la firma su un contratto fino al 2022. Definitivamente superata la concorrenza di Italiano.

Riecco Rolando Maran. L'ex allenatore di Chievo e Cagliari torna in pista: è lui il nuovo allenatore di un Genoa desideroso di dare una sterzata al proprio cammino recente, fatto di due salvezze di fila conquistate all'ultima giornata. Accordo raggiunto, secondo 'Sky', tra l'allenatore trentino e il club di Enrico Preziosi. Superata definitivamente, dunque, la concorrenza di Vincenzo Italiano, che ha appena conquistato la Serie A con lo Spezia.

Oggi l'arrivo a Genova

Maran, il suo arrivo sarà ufficializzato nelle prossime ore, si prepara a firmare un contratto valido fino al 30 giugno del 2022 con il Genoa. E già nella giornata odierna sarà a Genova per la fumata bianca, in attesa del ritiro precampionato dei rossoblù al via domani con il raduno a Pegli. Preziosi ha deciso di puntare su di lui dopo l'andamento travagliatissimo dell'ultima stagione: l'avvio con Andreazzoli, l'arrivo della meteora Thiago Motta, infine la conclusione con Nicola, che nonostante la salvezza raggiunta non è stato confermato.

Un'annata agrodolce

Per Maran si tratta di un rapido rientro in pista dopo l'annata agrodolce di Cagliari: un girone d'andata supersonico, il sogno dell'Europa toccato con mano, poi il rientro nei ranghi, fino all'esonero e alla sostituzione con Walter Zenga a causa dei pessimi risultati ottenuti nelle settimane precedenti il lockdown. Sarà la sua quarta avventura in Serie A dopo quelle, col Catania, col Chievo e con i sardi.

