Ufficiale il cambio in panchina nel Grifone: arriva l'ex allenatore del Cagliari, che ha firmato fino al 2022. Il saluto dell'esonerato Nicola su Instagram: "Vi porterò sempre nel mio cuore".

Via Davide Nicola, dentro Rolando Maran. Il cambio di panchina al Genoa è ufficiale. Nel giorno in cui viene presentato alla stampa il nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano, proveniente dal Parma, il Grifone sistema anche la questione allenatore, confermando ufficialmente l'accordo trovato nelle scorse ore con l'ex tecnico di Catania, Chievo e Cagliari.

Il comunicato del Genoa

"Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Mister Rolando Maran. Il Presidente Enrico Preziosi e la Società formulano all’allenatore auguri di buon lavoro. L’intesa contrattuale è sulla base di un biennale. Il suo insediamento è previsto in occasione del ritorno all’attività dei giocatori, a conclusione del secondo ciclo di esami medici funzionali all’inizio della preparazione".

Nicola, la salvezza non basta

"Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato".

Così il Genoa ha salutato Nicola, artefice di una salvezza soffertissima, conquistata soltanto all'ultima giornata contro il Verona. La permanenza nella massima serie, al culmine di mesi di patimenti e difficoltà, non è bastata all'ex allenatore del Crotone per conservare il proprio posto. "Ci vedremo in campo, ne sono certo, ovunque vi sarà passione per questo gioco e porterò per sempre con me il vostro affetto", ha scritto Nicola su Instagram. Ora tocca a Maran, in cerca di riscatto dopo essere stato a sua volta esonerato dal Cagliari prima dello stop per l'emergenza COVID-19.

