Nonostante la salvezza conquistata, Davide Nicola non è più l'allenatore del Genoa. Il comunicato del club rossoblù: "Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato".Il suo successore sarà Rolando Maran.

