Doppio operazione in entrata del Genoa: Marko Pjaca e Davide Zappacosta sono ufficialmente due nuovi giocatori rossoblù. Lo comunica ufficialmente il club ligure attraverso una nota nella quale viene specificato che entrambi i giocatori arrivano in prestito rispettivamente dalla Juventus e dal Chelsea.

Per Marko Pjaca, la cui carriera finora è stata pesantemente condizionata da un paio di gravi infortuni, è la terza maglia indossata in Serie A dopo quelle di Juventus e Fiorentina. Zappacosta, invece, prosegue la sua avventura nel nostro campionato dopo la parentesi - non troppo fortunata - della scorsa stagione alla Roma: con i giallorossi, infatti, complice la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, aveva collezionato solamente 9 presenze prima di rientrare al Chelsea.