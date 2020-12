Il mercato 2021 è ormai alle porte e la finestra di gennaio potrebbe riservare tante sorprese. Tra le 5 sostituzioni e il mercato estivo contenuto, ci aspettiamo diversi colpi "di riparazione". Tante squadre hanno bisogno di un nuovo numero 9 o, quanto meno, di completare il reparto offensivo. Basti pensare che Milan, Inter e Juventus sono sul mercato alla ricerca di opportunità. Chi saprà trovare la giusta offerta al giusto prezzo?

La Roma punta su Milik

Tolto Dzeko, la Roma non ha altri prime punte considerando la presenza dei vari Borja Mayoral, Pedro e Carles Pérez che sono più degli esterni. I giallorossi vogliono un potenziale sostituto e hanno virato su Milik, ormai fuori rosa nel Napoli. Il polacco non vorrebbe essere l'attaccante di scorta ma, al momento, è difficile fare tanto gli schizzinosi quando non giochi una partita ufficiale da agosto. Soprattutto in chiave Europeo, il polacco non può perdere questo treno.

Llorente vice Morata alla Juventus

Oltre a Milik, il Napoli punta a cedere anche Llorente. Dopo il flirt con la Sampdoria, ora è tornata alla carica la Juventus già squadra del basco dal 2013 al 2015. Llorente ha un contratto col Napoli fino a giugno, basterà pagare un indennizzo ai partenopei.

Gervinho-Inter, ma Gomez?

Cerca forze fresche anche Conte che in attacco deve sempre fare con Lukaku e Lautaro, considerando che Alexis Sanchez è spesso e volentieri infortunato. Ecco il ritorno di fiamma per Gervinho che già non ha disputato l'ultima partita con il Parma proprio per le sirene di mercato. Serve avere però l'ok dei Ducali che vogliono 3 milioni per l'ivoriano. C'è sempre Gomez alla finestra, ma anche in quel caso, l'Atalanta pretende troppo: ci vogliono 10 milioni per avere l'argentino.

Scamacca vice Ibra? Occhio a un'altra squadra

Nelle ultime settimane si è parlato spesso di Scamacca al Milan come possibile vice Ibrahimovic. Il Genoa potrebbe lasciarlo libero a gennaio (è in prestito dal Sassuolo) e i rossoneri potrebbero puntare ad un prestito con diritto di riscatto. Occhio però alla Fiorentina che nelle ultime ore si è inserita nell'affare.

Piatek torna in Serie A? C'è la Fiorentina

Fiorentina che punta a rinforzare la rosa a gennaio per uscire con velocità dalla lotta per non retrocedere. Via Cutrone per liberare uno slot per un altro ritorno dall'estero: parliamo di Piatek, ex attaccante di Milan e Genoa. Il polacco non ha sfondato in Bundesliga con la maglia dell'Hertha Berlino, ma la Fiorentina gli vuole dare una nuova chance.

