Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Calciomercato Milan, Giroud è la priorità come vice Ibrahimovic 25/11/2020 A 07:21

Giroud chiama Italia: Voglio giocare

Per Tuttosport i segnali mandati da Olivier Giroud sono chiari: vuole andarsene dal Chelsea e per chi lo seguiva l’estate scorsa potrebbe essere un’ottima occasione. Ecco le sue poarole al Sun:

Sono pronto a lottare per un posto fino in fondo, ma è chiaro che ho bisogno di giocare di più, anche in vista degli Europei. Anche Deschamps mi ha detto che se la siutuazione a Londra non mighiorasse, a gennaio mi converrebbe cambiare squadra

La nostra opinione: al Chelsea Giroud ha poco spazio e queste dichiarazioni sono l’evidente malumore di un giocatore che avrebbe voglia di fare, ma non può. L’Inter (come suggerisce Tuttosport), ma anche la Juventus (che era stata a sua volta interessata al francese) potrebbero dunque tornare alla carica per provare ad acquistarlo: sicuramente, con la prospettiva di avere più possibilità, Girouid non rifiuterà il trasferimento, anche se i Blues si sono garantiti la possibilità di monetizzare rinnovandogli il contratto qualche tempo fa.

Calafiori verso la conferma con la Roma

La Gazzetta dello Sport racconta di come diversi giovani si stiano mettendo in mostra nelle diverse squadre italiane e uno di questi è Riccardo Calafiori, che a quanto pare è pronto per essere confermato dalla Roma: il suo agente Mino Raiola sta trattando per un rinnovo fino al 2025 con stipendio base da 700mila euro, a salire e più bonus.

La nostra opinione: a 18 anni e con un’operazione al ginocchio già alle spalle, il carisma di Calafiori ha colpito tutti. Negli ultimi anni la Roma ha anche lanciato diversi giovani promettenti, perciò il mancino giallorosso potrebbe essere il giusto prosieguo di una fortunata serie di “scommesse vinte” da parte del club capitolino. Il fatto che ci sia Raiola alle sue spalle, poi, è un elemento che consolida il valore del ragazzo: il procuratore ha avuto e ha ancora sotto di sé campioni assoluti e ha un grandissimo fiuto per gli affari. Difficile che lui sbagli.

Il Cagliari getta le basi: rinnovo per Walukiewicz

Il Corriere dello Sport riporta la notizia del rinnovo di Sebastian Walikiewicz con il Cagliari. Il giocatore ha firmato fino al 2024. Questo ciò che scrive il club nel suo comunicato ufficiale: “Un sicuro prospetto per le fortune della Nazionale polacca, la cui formazione passa comunque attraverso l’esperienza in rossoblù: con Walukiewicz il Cagliari può contare su uno dei Millennial più forti in Europa nel suo ruolo.”.

La nostra opinione: può essere una buona scelta un contratto così lungo. Il ragazzo è giovane e quando andrà in scadenza sarà ancora giovane. Al momento, infatti, ha 20 anni e quando il contratto scadrà ne avrà 24. Nel frattempo, visto che come difensore è davvero promettente, il valore del cartellino si alzerà indubbiamente e questo potrebbe portare al Cagliari il vantaggio di poterlo vendere con una buona plusvalenza, oppure di tentare un ulteriore rinnovo, tenendosi in casa un giocatore di talento. Ma questi discorsi sono comunque prematuri, ci sono tre anni di tempo per valutare l’evoluzione della situazione.

