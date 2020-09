Ci siamo, anzi, ci risiamo: Gonzalo Higuain saluta la Juventus , questa volta in maniera definitiva. Raggiunto l'accordo con il club per la rescissione del contratto sulla base di una buonuscita che per il Pipita ammonterà ad una cifra inferiore al 50% dello stipendio annuo di 7,5 milioni previsto dal suo ultimo contratto . Il lungo confronto degli ultimi giorni con la società sembra, dunque, aver portato i frutti sperati per entrambe le parti, con l'argentino pronto a gettarsi a capofitto in un nuovo capitolo della propria carriera e con i bianconeri che adesso potranno lavorare in maniera concreta per l'arrivo di un nuovo attaccante.

Nel futuro di Gonzalo Higuain, allora, sembra delinearsi in maniera sempre più concreta l'ipotesi MLS: avventura oltreoceano, quella del Pipita, pronta a cominciare con la maglia dell'Inter Miami del presidente Beckham a cui l'argentino sarà pronto ad unirsi nei prossimi giorni una volta svincolato. Higuain, dopo aver raggiunto l'accordo per la rescissione, è già in volo per la Florida (è atteso nella notte). In casa Juve, invece, il vuoto in rosa lasciato da Higuain necessita di essere colmato al più presto, con i nomi di Suarez, Morata e Dzeko che rimangono le ipotesi più calde per far sognare il popolo bianconero.