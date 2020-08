Lo spagnolo omaggiato per i suoi 10 anni a Manchester e i tanti trofei vinti con la maglia dei Citizens. Ora futuro alla Lazio? Valencia e Al Sadd le alternative

Il Manchester City ha annunciato la volontà di costruire una statua dedicata a David Silva fuori dall'Etihad Stadium. Un tributo per il Mago spagnolo dopo 10 anni, 436 presenze, 4 Premier League, 2 FA Cup, 5 Coppe di Lega e 3 Community Shield.

La statua ci ricorderà i bellissimi momenti passati insieme. Non si tratta solo di una grande giocatore ma di una fonte di ispirazione. Un ambasciatore che ha rappresentato questo grande club con dignità in ogni momento (Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City)

Calciomercato Cavani-Benfica, ci siamo: il Matador arriva martedì per firmare DA 4 ORE

Nel corsa di una lunga intervista ai canali ufficiali del club, Silva ha ricpercorso la sua carriera al City e ha usato parole al miele per Roberto Mancini, l'allenatore che lo ha voluto a Manchester.

Mancini ha sempre creduto in me, mi ha voluto qui. Quando ero a Valencia mi chiamava per convincermi a venire qui e giocare per lui. Gli sono grato perché ha creduto in me e grazie a lui ho fatto una delle migliori scelte della mia vita. Sono stato qui per 10 fantastici anni grazie a lui.

Ora il futuro del 34enne potrebbe essere in Italia. Con la Lazio era stato trovato l'accordo su tutto, ma da qualche giorno c'è stato un improvviso e inaspettato rallentamento della trattativa. La deadline era stata fissata per ieri sera, poi sono state concesse e al suo entourage per prendere una decisione definitiva, in accordo con il d.s. biancoceleste Igli Tare. Fonti vicine al giocatore fanno sapere che starebbe valutando due opzioni alternative a quella del club romano. La prima è quella del Valencia, per un ritorno a casa. L'offerta più ricca di tutte (biennale da 10 milioni netti stagione), però, arriva dall'Al Sadd, la squadra allenata dall'amico ed ex compagno di nazionale Xavi. La Lazio e i suoi tifosi attendono con ansia.

