Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Roma è al lavoro per il ritorno di El Shaarawy in giallorosso. Come riportato da Sportitalia, infatti, il presidente capitolino Friedkin sarebbe pronto a riportare in Italia il "Faraone" per aggiungere ulteriore qualità al parco esterni a disposizione di Fonseca. Una trattativa che sembrava poter riportare il classe '92 - in uscita dallo Shanghai - a vestire la maglia della Roma già lo scorso ottobre, con le parti che adesso sembrano nuovamente vicine. Il giocatore, dalla sua, vuole tornare in Italia per provare a mettersi in luce in vista dell'Europeo.