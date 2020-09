Secondo le indiscrezioni raccolte dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan - visto il protrarsi col Chelsea della trattativa per Tiémoué Bakayoko - avrebbe richiesto informazioni all'Arsenal per il centrocampista ex Pescara e Sampdoria Lucas Torreira, accodandosi quindi a Torino e Fiorentina nella lista delle pretendenti. Discorso Paquetà: nella trattativa intavolata col Lione, il club transalpino potrebbe mettere sul piatto l'attaccante Memphis Depay, il cui eventuale arrivo, però, andrebbe reso "compatibile" con la presenza in rosa di Zlatan Ibrahimovic.