Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, in estate nuovo assalto a Belotti

Secondo Tuttosport il Milan sarebbe pronto a sferrare un nuovo assalto al Torino per Andrea Belotti. Da Massara e Maldini sarebbe arrivato l'ok per l'operazione, una sorta di affondo bis dopo quello fallito tre anni fa: nell'estate 2017, infatti, il Milan targato Mirabelli-Fassone offrì 60 milioni di euro per il capitano granata. Urbano Cairo valutava 100 milioni il giocatore e l'affare non andò in porto. L'attuale contratto di Belotti col Toro scade nel 2022.

La nostra opinione. Tra le priorità del Milan sul mercato c'è senza dubbio un vice Ibrahimovic, considerato che lo svedese non può essere eterno. L'operazione Belotti rimane estremamente complicata soprattutto di questi tempi, ma non è un segreto che il giocatore abbia da sempre un debole per il club rossonero che tifava da ragazzo. Situazione da monitorare.

Juventus, spunta l'idea Shomurodov

Tuttosport dedica ovviamente grande spazio anche alle manovre di mercato della Juventus. I bianconeri, alla ricerca di un vice Morata, avrebbero puntato i riflettori anche su Eldor Shomurodov, 25enne attaccante uzbeko che si sta mettendo in luce con il Genoa. La Juve punta a un prestito fino a giugno per poi rivalutare la situazione.

La nostra opinione. Tra i tanti nomi accostati alla Juventus, quello di Shomurodov non è certo in cima alla lista. Anzi, rappresenta una novità. Gli ottimi rapporti con il Genoa (vedi l'operazione Rovella) potrebbero avere un ruolo decisivo. Dal punto di vista tecnico, invece, l'impatto di Shomurodov in una realtà come quella juventina rappresenterebbe un'incognita.

Eriksen torna al Tottenham? C'è il sì di Mourinho

Secondo la Gazzetta dello Sport Christian Eriksen potrebbe tornare al Tottenham in prestito. Un'idea ancora in fase embrionale - precisa il quotidiano milanese - di fronte alla quale tuttavia José Mourinho avrebbe già espresso il proprio gradimento. L'affare Eriksen si inserirebbe in un triangolo di mercato tra Londra, Milano e Parigi: Dele Alli volerebbe in prestito al PSG che, a sua volta, lascerebbe libero Paredes di accasarsi in nerazzurro.

La nostra opinione. La prospettiva per Eriksen di percorrere al contrario il viaggio Londra-Milano fatto proprio un anno fa di questi tempi saprebbe di beffa per l'Inter, che a inizio 2020 spese 20 milioni per strappare il danese agli Spurs al termine di una trattativa non semplice. L'uscita di Eriksen, tuttavia, comporterebbe il vantaggio di alleggerire il club dal peso di un ingaggio annuo da 7,5 milioni. Difficile che una maxi operazione del genere possa concretizzarsi a gennaio, staremo a vedere.

