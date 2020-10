Per il Corriere dello Sport , presto si parlerà concretamente del rinnovo di Gennaro Gattuso al Napoli. Il quotidiano romano riporta infatti le parole del ds Giuntoli, che racconta della reciproca soddisfazione nonostante la battuta d’arresto con l’AZ Alkmaar e “ dunque un accordo per il rinnovo si può trovare”.

Per calciomercato.com la Roma, tra i vari progetti che si sono in ballo, ha anche quello del portiere. Attualmente infatti si sta affidando a Mirante, anche se il numero 1 dovrebbe essere Pau Lopez. Bisogna quindi cercare un nuovo primo portiere che convinca, ma Pau Lopez è stato un acquisto oneroso e potrebbe essere messo sul mercato già a gennaio.

A pochi giorni dal ritorno di Miralem Pjanic a Torino, ma contro la Juventus e con la maglia del Barcellona, il nuovo giocatore blaugrana viene raggiunto da Tuttosport per una lunga intervista, in cui si parla anche della gestione bianconera di Maurizio Sarri e delle parole di Andrea Agnelli, che disse che in spogliatoio con lui non c’era alchimia. “Il presidente non parla mai a caso – risponde Pjanic – è sempre molto presente e ascolta i giocatori".