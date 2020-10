Il Napoli blinda Gattuso

Il matrimonio tra il Napoli e Rino Gattuso è destinato a durare. Stando al Corriere dello Sport, sulla scrivania di Aurelio de Laurentiis c'è un accordo che dovrebbe essere firmato entro la fine dell'anno e prevede un contratto non di durata quadriennale con scadenza fissata al 30 giugno 2025. L'ingaggio sarà di 1,9 milioni a stagione con bonus legati ai risultati. Non dovrebbe essere presente la clausola che ADL era intenzionato ad inserire, ovvero una penale da 7 milioni in caso di rapporto interrotto prima della conclusione naturale. Il braccio di ferro su questo aspetto è stato dunque vinto da Mendes, procuratore del tecnico calabrese. E soprattutto dal diretto interessato che non ha mai nascosto la sua avversione nei confronti delle clausole.

La nostra opinione: l'inizio di stagione del Napoli è il manifesto del gioco di Rino Gattuso. Propositivo, dinamico, basato sull'aggressione degli spazi. Quattro vittorie su quattro partite disputate, al netto della vicenda Juve-Napoli, proiettano i partenopei al secondo posto in classifica con ben otto marcatori diversi, record condiviso con l'Atalanta. Il momento migliore per offrire il rinnovo a Ringhio.

Pressing Milan su Donnarumma

"Gigio è un vero capitano insieme a Romagnoli e un leader di questa squadra. La società cercherà di trattenerlo con tutte le sue forze".

Quella di Paolo Maldini è una missione: blindare il suo gioiello più prezioso. Secondo il Corriere della Sera, dopo gli errori marchiani di Ciprian Tatarusanu contro la Roma, i colloqui con Raiola per il rinnovo di Donnarumma sono già iniziati, anche se non si sono ancora registrati significativi passi in avanti. Il calcio italiano in tempi di Covid non si può permettere stipendi che, fra parte fissa e bonus, si avvicinano ai 10 milioni. Maldini e Massara lavorano a una bozza che, oltre a una base di partenza di 6, contempli ricchi bonus legati a ogni passaggio del turno in coppa.

La nostra opinione: Donnarumma da gennaio potrebbe liberarsi a zero, ma è altrettanto verosimile che il ragazzo, che in più occasioni ha dimostrato di amare la maglia rossonera, sia tentato dal disputare le sue prime partite di Champions della carriera con la casacca del Milan. Tanto dipenderà dal proseguio della stagione del Diavolo.

Sirene inglesi per Calhanoglu

Anche Hakan Calhanoglu è prossimo alla fine del vincolo contrattuale col Milan. Il dialogo per il rinnovo in questo momento è balbettante. Di sicuro c’è stato un contatto a settembre con una proposta economica di poco superiore all’attuale stipendio: da 2,5 milioni annui, per salire a quota 3 in parte fissa. Ovviamente il tutto condito da bonus, una formula che evidentemente non accontenta la sponda turca. Stando alla Gazzetta dello Sport, entro il mese di novembre le parti si sono ripromesse di fissare un nuovo incontro: si spera che sia quello decisivo. Tra i club di punta interessati ad Hakan c’è sicuramente il Manchester United, disposto a prospettargli un ricco stipendio per i prossimi 5 anni. Ma non mancano opportunità importanti anche in Spagna.

La nostra opinione: l'intenzione del fantasista turco è quella di dare priorità al Milan, visto che ha un ottimo rapporto con tutti i compagni e con il tecnico Pioli, ma il mese di gennaio è ormai alle porte e i regolamenti parlano chiaro: con l’anno nuovo può guardarsi intorno. Se il prossimo incontro con i suoi rappresentanti non dovesse portare a qualcosa di buono, lo scenario potrebbe cambiare in fretta.

