Piero Ausilio, intervistato da Sky Sport prima di Inter-Spezia, affronta i temi dell'attualità nerazzurra. Che tipo di letterine possono scrivere i tifosi dell'Inter visto che è Natale? "Ora ci sono due partite importantissime, poi avremo tempo per fare il punto della situazione. Fermo restando che stiamo tutti i giorni insieme alla Pinetina. Ma di mercato ne parleremo durante la pausa natalizia". Il punto sulla situazione Nainggolan, che non si è visto tanto in campo per vari motivi: "Vediamo. Con lui abbiamo parlato, anche di recente. Al di là di qualche infortunio, il ragazzo è stato un professionista esemplare. Sta bene. Abbiamo cercato di capire quali siano le sue esigenze, normale voglia trovare più spazio. Noi non regaliamo niente a nessuno, questo deve essere chiaro. Ma, se potremo accontentarlo, lo faremo".

In collegamento anche Ricky Massara: "Lo saluto, lui è uno dei più bravi. Serio e competente. C'è amicizia, ma parliamo poco di mercato, tra Inter e Milan si può far poco, ci abbiamo provato in passato. Se mi piacerebbe rubargli qualcuno? Lui sa chi è... (sorride, ndr)".

Papu Gomez può essere un'opportunità? "Non lo so, eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri. Abbiamo seguito la situazione, ma anche quelli dell'Atalanta sono nostri amici. La stima e la considerazione c'è per Gomez come per tutti, ma evito di mettere la testa nei problemi degli altri. L'Atalanta ne ha tanti di elementi bravi. Poi è normale che sia un ottimo giocatore, lo stimano tutti".

