"Skriniar? Non confermo alcuna trattativa, posso solo confermare che c'è stato un incontro con il Tottenham. Abbiamo detto che non è sul mercato e non pensiamo di privarcene. È già uscito Godin in difesa e non pensiamo di privarci anche di Skriniar". Lo ha detto Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Inter-Fiorentina a San Siro.