Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, Simone Inzaghi per la prossima stagione

"Gli ottavi di Champions sono il coronamento di un percorso tortuoso e virtuoso", scrive Il Messaggero su Simone Inzaghi. Un nuovo record che, manco a dirlo, chiama il rinnovo: "È possibile che sia a scadenza a giugno l'allenatore che ha appena portato la Lazio agli ottavi di Champions vent'anni dopo?", s'interroga il quotidiano. Le voci sull'Inter, che avrebbe attenzionato il tecnico per il dopo Conte, si fanno sempre più insistenti.

La nostra opinione: "La proposta di Lotito - precisa Il Messaggero - sarà un biennale a 3 milioni di euro più bonus. Ma non sarebbe nulla ovviamente rispetto alle cifre che potrebbe offrirgli l'Inter per il dopo Conte in nerazzurro". A Roma sono preoccupati e sperano che venga blindato: "Non ha ancora vinto lo Scudetto, eppure può forse già considerarsi l'allenatore più amato d'ogni tempo. È lì con Maestrelli ed Eriksson". La Milano nerazzurra, però, siamo sicuri che sarebbe la piazza adatta a Simone Inzaghi? Noi abbiamo molti dubbi a riguardo.

Alaba alla Juve? Rummenigge non si sbilancia

La Juventus vuole David Alaba? "Magari resta con noi...". Intervista a tutto campo di Karl-Heinz Rummenigge. L'amministratore delegato del Bayern Monaco parla a Tuttosport di mercato e non solo, partendo dalle voci sull'interesse per Sandro Tonali: "E' un ragazzo molto valido, altrimenti non sarebbe il Golden Boy italiano e non giocherebbe nel Milan. Lo conosciamo bene, ma io ho una teoria sui giovani: come per quelli tedeschi è meglio crescere per alcuni anni in Bundesliga, quelli italiani non vanno portati via dalla Serie A troppo presto".

La nostra opinione: David Alaba può lasciare a zero il Bayern e la Juve ci pensa, Rummennigge però non esclude altri scenari: "Ogni squadra pensa giustamente a rinforzarsi. E' normale, in questa situazione, che i top club europei pensino ad Alaba. Adesso tocca a lui prendere una decisione sul futuro: magari cambierà squadra. O magari ci ripensa e decide di restare al Bayern. Vedremo". Non è ancora certo nemmeno il futuro di Douglas Costa: "Se lo riscatteremo dalla Juventus? Non abbiamo ancora deciso, è troppo presto". Insomma, la partita è aperta su diversi tavoli.

Barcellona, bufera Koeman ma per ora è salvo

Critiche in Spagna contro Messi e la squadra blaugrana che non hanno risparmiato ovviamente neanche Ronald Koeman. Il tecnico olandese è uno dei principali imputati e non viene ritenuto all’altezza della panchina del Barça secondo la stampa spagnola. Il presidente ad interim del club catalano Tusquets ha, però, allontanato la possibilità di un esonero dell’ex ct dell’Olanda: “Koeman continuerà il suo lavoro al Barcellona“, le parole del numero uno del sodalizio azulgrana a ‘Chiringuito TV’.

La nostra opinione: nuovo tonfo stagionale del Barcellona, stavolta travolto dalla Juventus in Champions League. Una doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e la prodezza di McKennie hanno steso i blaugrana, in difficoltà e senza idee di fronte a una Vecchia Signora praticamente perfetta. Nonostante la conferma, si preannunciano comunque tempi duri per Koeman e il Barcellona.

