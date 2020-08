I quotidiani sportivi italiani aprono con Antonio Conte e l'Inter: è il giorno della verità, Massimiliano Allegri è l'alternativa già pronta. Continua il braccio di ferro tra Ibrahimovic e il Milan mentre a Barcellona è rivoluzione: Koeman fa fuori Suarez, Rakitic, Vidal e Umtiti e il mercato s'accende.

Inter, il vertice-verità: Conte o Allegri?

È il giorno della verità, il dentro o fuori di Antonio Conte nel suo incontro con il presidente Steven Zhang. In ballo c’è la panchina dell’Inter. C’è uno strappo, quello tra Antonio e il club, che pareva non rimediabile il giorno dopo lo sfogo di Colonia. E invece, con l’avvicinarsi del faccia a faccia, sono segnalate in aumento le possibilità che il caso possa rientrare e Conte dunque resti il tecnico anche la prossima stagione. La notizia viene riportata in prima pagina da Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.

La nostra opinione: Max Allegri è sempre dietro l’angolo, mentre si gode le vacanze in Val Badia. : Max Allegri è sempre dietro l’angolo, mentre si gode le vacanze in Val Badia. Ed è una soluzione pronta all’uso , essendo il tecnico livornese libero. Nel caso, peraltro, assai più desideroso di allenare a Milano piuttosto che a Parigi: questo lo sanno bene tutti a viale della Liberazione. Zhang tenterà la mediazione. Proverà a rimettere insieme i cocci, a tranquillizzare l’allenatore, a rasserenarlo anche sui rapporti con il resto della dirigenza. D’altro canto, il presidente non può però accettare che un suo dipendente faccia dichiarazioni pubbliche che rischiano di essere lesive per l’immagine del club. E dunque, nel corso della chiacchierata, chiederà eventualmente al tecnico di limitare certe esternazioni in futuro.

Ibrahimovic-Milan: il braccio di ferro continua

Il Milan torna in campo ma Zlatan Ibrahimovic non ci sarà. Lo svedese, che pure sta mantenendo rapporti telefonici costanti con il direttore tecnico Paolo Maldini, dovrebbe saltare anche il primo vero allenamento della stagione 2020-2021 del Diavolo. Mentre l’ex capitano non perde la fiducia, prosegue il braccio di ferro a distanza tra club e giocatore sulle cifre del nuovo contratto del bomber nativo di Malmoe.

La nostra opinione: per rinnovare fino al 30 giugno 2021 con il Milan, Ibrahimovic chiede 7 milioni di euro netti di ingaggio. Il Milan, per ora, non intende salire dalla sua proposta di 6 milioni di euro complessivi, tra parte fissa (5) e bonus (1). Per il Diavolo una quota variabile dello stipendio legata alle gare disputate è imprescindibile, specie per un giocatore prossimo a compiere 39 anni (Zlatan è nato il 3 ottobre 1981). Ad ogni modo il matrimonio si farà.

Rivoluzione Barcellona, ecco gli epurati

I giornali spagnoli si dedicano alla rivoluzione voluta da Koeman al Barcellona: Suarez, Vidal, Rakitic e Umtiti non rientrano nei piani del nuovo tecnico blaugrana. Il mercato si accende.

La nostra opinione: l'addio di Suarez al Barcellona potrebbe favorire, e non poco, il trasferimento in Catalogna di Lautaro Martinez dall'Inter. Del resto, Koeman ha dichiarato che Griezmann, nel suo schieramento, ricoprirà il ruolo di prima punta, rendendo di troppo l'uruguaiano. Una notizia, quella dell'addio di Suarez, che chiaramente non può lasciare indifferenti i top club europei: un numero 9 del genere ingolosisce numerose società che hanno immediatamente drizzato le antenne. Non è improbabile che adesso si inizi a scatenare una vera e propria caccia all'attaccante. L'Ajax si è già fatto sotto per riaverlo in Olanda, ma le big continentali potrebbero lanciarsi al suo inseguimento a breve.

