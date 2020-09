Il mercato? È giusto che parlino i dirigenti. Credo che tutti gli allenatori non vedano l'ora che finisca questo periodo, perché è inevitabile che possa venir meno la serenità dei giocatori

Stuzzicato sulle battute residue della finestra estivo/autunnale, Antonio Conte non si è voluto esporre. Bocca cucita, in attesa che le ultime trattative definiscano in maniera compiuta quale sarà il volto dell'Inter. Tante voci, tante indiscrezioni, acquisti più vicini o più lontani. Chi potrà sbarcare a Milano? Chi è destinato a rimanere solo un sogno? Ecco un borsino relativo all'ultima settimana di mercato nerazzurra.

Calciomercato Darmian, il ds del Parma conferma: "Andrà all'Inter" 17 ORE FA

Da Darmian a Gervinho: chi può arrivare

Si sa benissimo che c'è un discorso aperto dall'anno scorso con l'Inter. Vediamo se sarà l'ultima partita, la penultima, non lo so

Non ha fatto mistero, il ds del Parma Marcello Carli: Matteo Darmian è praticamente un giocatore dell'Inter. Prima di lunedì ritroverà Conte, che aveva già conosciuto in Nazionale. Occhio, però: gli arrivi dall'Emilia potrebbero essere due. Perché sembra acquisire sempre più forza l'idea Gervinho, attaccante apparentemente non adattissimo al 3-5-2 contiano ma molto apprezzato dal tecnico. L'ivoriano ricoprirebbe però il ruolo di quarta punta soltanto in caso di partenza di Pinamonti, tornato nelle scorse settimane dal Genoa e particolarmente apprezzato in Serie A.

I sogni (quasi) impossibili: Kanté e Smalling

Il nome di N'Golo Kanté ha occupato per settimane le prime pagine dei giornali, ma si è sempre trattato di un'operazione praticamente impossibile da concretizzare. Il francese è pienamente inserito nei piani di Lampard, che non ha rinunciato a lui neppure per un minuto nelle prime tre giornate di Premier League. E convincere il Chelsea a lasciarlo partire somiglia a un Everest da scalare. Specialmente se non uscirà nessuno, nell'ottica del mercato "senza grossi investimenti" annunciato qualche giorno fa da Beppe Marotta. E la mancata partenza di Milan Skriniar, su cui si registra un passo indietro del Tottenham, rappresenta in questo senso un freno notevole.

Proprio dalla permanenza o meno di Skriniar dipende un eventuale arrivo di Chris Smalling, elemento di cui si è iniziato a parlare con sempre maggiore insistenza negli ultimi giorni. Ma sul centrale inglese rimane in netto vantaggio la Roma, che gode del favore totale del giocatore e da settimane sta cercando l'intesa totale con il Manchester United.

Da Vecino a Nainggolan: chi può partire

Sempre Marotta, durante la conferenza congiunta con Conte di venerdì scorso, ha annunciato che la rosa sarà più ampia rispetto alla scorsa stagione. Ma ciò non impedisce che negli ultimi giorni di mercato si possa registrare qualche partenza di rilievo. Come quella di Matias Vecino, in trattativa con il Napoli. O quella di Radja Nainggolan, per il quale il Cagliari non ha ancora perso le speranze. In cerca di una sistemazione sia João Mario che Kwadwo Asamoah, entrambi esclusi dalla lista per la Serie A. Occhio a Gagliardini: c'è l'Atalanta. Mentre, come detto, è sempre più probabile la permanenza di Skriniar. Anche perché il suo addio dovrebbe essere surrogato da un rimpiazzo all'altezza. E il tempo sta stringendo.

Calciomercato Advisor: come cambia l'Inter con l'acquisto di Vidal

Calciomercato Ausilio: "Skriniar non è sul mercato. E nemmeno Kanté" 26/09/2020 A 18:55