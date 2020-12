Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Serie A Conte provoca, Eriksen entra al 91': tifosi in rivolta 11 ORE FA

Eriksen e Nainggolan out

Via subito Cristian Eriksen e Radja Nainggolan. Questo sarebbe il diktat dell’ad Beppe Marotta in vista della finestra di calciomercato invernale secondo la ricostruzione di Tuttosport. Il caso Eriksen ieri sera in occasione della partita vinta dai nerazurri a San Siro contro il Bologna ha vissuto un nuovo capitolo thrilling con l’ingresso in campo del danese solamente a tempo ormai quasi scaduto. Nella wishlist di Conte campeggiano in nomi di Kante e Giroud.

La nostra opinione: La sensazione è che il Nainggolan-bis sia terminato ancora prima di cominciare, mentre l’avventura di Eriksen non sia mai realmente decollata. La cessione a gennaio pare scontata, ma la bottega “Blues” rischia di essere troppo cara visto che a onor del vero Kante e Giroud sono tutt’altro che fuori dal progetto Lampard.

Messi-PSG, avanti tutta

Secondo Marca Lionel Messi sarebbe l’obiettivo numero uno del PSG di Leonardo in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo del club parigino nicchia e prende tempo ma crescono le voci del possibili e clamoroso passaggio della Pulce sotto la Tour Eiffel. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo il PSG potrebbe offrire al fenomeno argentino uno stipendio maggiore di quanto attualmente percepisce al Barça.

La nostra opinione: Se questa estate non c’era il tempo materiale per un clamoroso cambio di casacca di Lionel Messi, nella prossima la musica potrebbe cambiare. Il PSG ha tutto il tempo per imbastire la sua offerta; in questo contesto convincere il giocatore sembra essere il compito più agevole, considerando la sua situazione da separato in casa al Barcellona.

Liverpool, lista della spesa

I Reds di Jurgen Klopp lavorano per un restyling in difesa nel mercato di gennaio, stanti gli infortuni di Gomez e, soprattutto, van Dijk. I dirigenti della squadra Campione d'Inghilterra guardano al Lipsia: piaccioni i profili di Upamecano e Konate. Matip potrebbe essere messo sul mercato in uscita secondo il "Sun".

La nostra opinione: Piacciono, ma costano caro, verrebbe da dire: il Liverpool deve lavorare (e bene) anche in uscita prima di piazzare l'offensiva sui gioielli del Lipsia, bottega peraltro "caruccia".

Barça, Laporta: "Convincerò Messi, Xavi un giorno allenatore"

Calciomercato Inter, Eriksen ha deciso: chiederà la cessione a gennaio 29/11/2020 A 09:18