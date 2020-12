Conte lo ha già detto alla società. Nonostante l'Inter sia tornata a macinare risultati (ha chiuso il 2020 con la sua 7a vittoria consecutiva), per provare a vincere lo Scudetto bisogna rinforzarsi ancora. E con giocatori funzionali, non come con Eriksen o Perisic che non si riescono a valorizzare nel sistema di gioco adottato dal tecnico salentino. È ormai da alcune settimane che i vertici nerazzurri hanno "capito il messaggio” e stanno cercando uno spiraglio col Parma per Gervinho, il primo nome della lista mercato di Marotta.