Antonio Conte non transige. Dal patto instaurato col ds Piero Ausilio e l'ad Beppe Marotto, il calciomercato dell'Inter dovrà basarsi esclusivamente sulle prime scelte del tecnico salentino. Così, dopo l'arrivo dalla Roma di Aleksandar Kolarov, a metà campo il "puntiglio" è legato a N'Golo Kanté, per il quale però il Chelsea (club in cui si sono già incrociati i destini del francese e di Conte) chiede una cifra decisamente pesante: 50 milioni di euro e poche, pochissime possibilità di scontistiche. E, ovviamente, il discorso non cambia, nel bene e nel male, per Arturo Vidal dal Barcellona.

Gli esuberi come chiave per Kanté e Vidal

Un modo per arrivarci senza troppi tira e molla di mercato ci sarebbe: cercare di piazzare gli "esuberi", i giocatori tornati dai vari prestiti e che, per un motivo o per l'altro, non rientrano più nel progetto tecnico dell'allenatore leccese. In realtà ci sarebbe anche la possibilità di privarsi di uno o due big che hanno parecchio mercato come Milan Skriniar (richiesto dal Tottenham) e Marcelo Brozovic, che possiede sempre una clausola rescissoria di 60 milioni. Tuttavia, è chiaro si punti a vendere - e bene - gli elementi ai margini del rosa nerazzurra.

I nomi del "tesoretto" nerazzurro

In cui c'è anche Ivan Perisic, che si appresta a tornare dal Bayern Monaco. Poi Dalbert e João Mário - che piacciono entrambi al Betis Siviglia - Matias Vecino, sulla quale è piombato il Milan dopo i rallentamenti della trattativa col Chelsea per Tiémoué Bakayoko. E poi Radja Nainggolan (reclamato sia dal Cagliare che dall'Al-Nasr di Dubai) e Diego Godin, per il quale è stato fatto un sondaggio dai francesi del Rennes. "Prima vendere", insomma, un mantra di questo calciomercato. Che nel caso dell'Inter vale ancora di più.

