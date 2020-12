Dopo averlo messo ufficialmente sul mercato, Marotta attende novità sul fronte Eriksen. Il PSG sembra ben disposto ad accogliere il trequartista danese, soprattutto con l'imminente arrivo di Pochettino che lo ha allenato, ma ad oggi non è ancora partita una trattativa tra i parigini e l'Inter. C'è l'idea di uno scambio Eriksen-Paredes, ma non si è parlato ancora di cifre. Anche perché i nerazzurri non vogliono uno scambio alla pari e vogliono, per quanto piccolo, un conguaglio in vista di questa operazione (anche se Eriksen si è svalutato di 55 milion negli ultimi 12 mesi). Fin quando non ci sarà l'ufficialità di Pochettino, però, non arriveranno ulteriori aggiornamenti su Eriksen.